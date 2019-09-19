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: Gece saatlerinde ’da deprem oldu! verilerine göre ne zaman oldu?

Anlık olarak takip edilen konular arasında yer alan konusu yoğun ilgi görüyor. Bu gece saat 02:19'da 'ın Samandağ ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkemizde ve dünyada yaşanan ufak çaplı sarsıntılar vatandaşları tedirgin ediyor. Araştırma konuları içerisinde yer alan 'nden anlık olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. İşte 19 Eylül Perşembe son depremler listesi burada!

Giriş Tarihi: 19.9.2019 09:38
Son Depremler: Gece saatlerinde Hatay’da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verilerine göre en son deprem ne zaman oldu?

Türkiye'de son zamanlarda yaşanan art arda depremler ve sarsıntılar vatandaşları korkutuyor. Tedbirli olmak ve ile ilgili güncel bilgileri almak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili düzenli olarak araştırma yapıyorlar. Bu gece saatlerinde 'da meydana gelen deprem yine ürküttü. Depremlerin devamlılığının artması endişeyi de beraberinde getiriyor. anlık olarak internet üzerinden son depremler listesini vatandaşların hizmetine sunmaktadır.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU? SON DEPREMLER LİSTESİ!

Haberimizin detaylarından en son depremin nerede olduğuna dair bilgilere ulaşabilir, Kandilli Rasathanesi verilerine göre güncel son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

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Son Depremler: Gece saatlerinde Hatay’da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verilerine göre en son deprem ne zaman oldu?
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