Veri tabanına sızıp üniversiteli oldular

Türkiye'de ilk kez rastlanan bir yöntemle kargo şirketlerinden kişisel bilgileri alarak iki milyon liralık vurgun yapan çocuk hacker'lardan oluşan çete ile ilgili yeni detaylar geldi. İki çete üyesinin İstanbul'daki iki özel üniversitenin veri tabanını hackleyip kendilerini okula kaydettiği ortaya çıktı.



'DÖNEMİNİ YAKAYIM MI?'

Çocuk hacker'lardan oluşan çeteyi çökerten İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, incelemelerini sürdürüyor. Kargo firmalarının sistemlerine girerek kişisel verileri ele geçiren, ziynet ve elektronik başta olmak üzere kargo paketlerini sahte kimlikle alan çeteden 15 kişi gözaltına alınmıştı. Liderliğini D.E.'nin yaptığı çetenin iki üyesinin İstanbul'daki iki özel üniversitenin veri tabanını hackleyip bu okullara kendilerini kaydettikleri saptandı. Şüpheliler not sistemine notlar ekledi ve diploma almayı hedefledi. Şüphelilerin ele geçirilen yazışmalarında, "Notları düşürüp dönemini yakayım mı?" şeklinde alaycı ifadeleri görüldü. Bazı öğretim görevlilerinin ve üniversite üst düzey yöneticilerinin kişisel bilgileri de çetenin arşivinden çıktı. Öte yandan çetenin whatsapp yazışmalarında, Antalya'da yaşayan Sadullah Yayla'nın hasta olan eşi için 14 yıl boyunca biriktirdiği 130 bin lirayı da çeteye kaptırdığı ortaya çıktı. Yayla'nın hesabında 200 lira bırakan çete üyelerinin aralarında yaptıkları yazışmalarda "Eşi ne hastasıymış ki? İyi ki 200 lirayı hesapta bırakmışız" sözleriyle dalga geçtiği belirlendi.

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