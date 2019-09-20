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26 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu haftanın A101 kataloğunda neler var?

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Harca Harca Bitmez sloganıyla karşımıza çıkan indirimli ürünler listesinde bu hafta dev fırsatlar yer alıyor. aktüel ürünler kataloğu içerisine bulunan buzdolabı, ev eşyaları vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu haftanın indirimli ürünler listesine bakacak olursak Paşabahçe Ayaklı/Kapaklı Servis Tabağı, 7 kilo yıkama kapasiteli SEG SCM 7101 Çamaşır Makinesi, Cam Kare/Yuvarlak Kase yer alıyor. Haberimizin devamında 26 Eylül kataloğunun tam listesine bakabilir, uygun fiyatlı alışverişlerden faydalanabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.9.2019 17:21
A101 26 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu haftanın A101 kataloğunda neler var?

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu tam listesi müşterileriyle buluştu. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar A101 kataloğuna göz gezdirmeye başladı. Katalogda teknolojik aletlerdeki indirimler ise merak uyandırıyor. Bu hafta televizyon, çamaşır makinesi, telefon, powerbank ve kulaklıklarda sürpriz indirim fırsatı yer alıyor. Hem ekonomik hem kaliteli ürünlerde yararlanmak isteyenler en yakın mağazayı ziyaret edebilir. İşte aktüel ürünler kataloğu tam listesi…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA (26 EYLÜL PERŞEMBE)

Haftanın yeni indirimleri kataloğunda yer alıyor. Merakla beklenen kataloğun tam listesi haberimizin detaylarında yer alıyor. İşte 26 Eylül indirimli tam liste…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

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A101 26 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu haftanın A101 kataloğunda neler var?
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