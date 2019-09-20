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Bir günlük araç kiraladılar, yıllardır borç ödüyorlar

’da araç kiralamak için imza attıkları senetleri geri alamayan vatandaşların yıllar geçmesine rağmen icra davaları devam ediyor. Dolandırıldıkları şahsın en son başka bir şehirde aynı yöntemle bir polisi dolandırdığını ve cezaevine girdiğini söyleyen mağdurlar, yetkililerden yardım bekliyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 10:03
Bir günlük araç kiraladılar, yıllardır borç ödüyorlar

İddiaya göre, 'da M.Y. ve oğlu Y.C.'nin araç kiralama şirketinden yıllar önce araç kiralayan ve senet imzalayan mağdurlar, araç kiralama ücretlerini vermelerine rağmen senetlerini geri alamadı. Yıllar sonra senetlerin mahkemeye verilmesiyle icralık olan mağdurlar, şikayette bulunmalarına rağmen hiçbir sonuç alamadı. Bu süreçte paralarını ve arabalarını kaptıran mağdurlar yetkililerden yardım bekliyor. Dolandırıldıkları baba oğulun farklı illerde başka insanları da dolandırdığını ve en son Çorlu ilinde bir polis memurunu dolandırınca tutuklandığı söyleyen mağdurlar, icradan kurtulmak için yetkililerden yardım bekliyor.

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Bir günlük araç kiraladılar, yıllardır borç ödüyorlar
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