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Böyle görünce hemen polisi aradı ortalık karıştı

'da market çalışanları dükkanlarının önündeki masada oturan Mustafa U.’yu (64), yanında oturan liseli kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla fotoğraflayıp polise ihbar etti. Markete gelen polis şüpheliyi gözaltına alırken, Mustafa U.'yu daha önceden oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 19:29
Böyle görünce hemen polisi aradı ortalık karıştı

Okullar bölgesi olarak da bilinen Ömer Tepesi mevkiinde bulunan bir marketin çalışanları, dükkanları önündeki masada oturan yaşlı adam ile liseli kızı fotoğrafladı. Ardından da 'taciz' iddiasıyla polis ihbar hattına yolladı. İhbar üzerine bölgede devriye görevi yapan Mobil Okul Timi ile Asayiş Şube ve Yunus ekipleri, markete yönlendirildi.

Adrese gelen ekipler, Mustafa U. olduğu belirlenen adam ile L.K.isimli liseli kızı, masada yan yana otururken buldu. Mustafa U. 16 yaşındaki liseliy, marketten yiyecek alıp elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Polis, lise 2'nci sınıf öğrencisi L.K.'nin ailesine haber verdi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen L.K., Mustafa U.'yu daha önce oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Böyle görünce hemen polisi aradı ortalık karıştı
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