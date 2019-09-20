Düğünde yol kesip terör estiren magandalar yakalandı

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İSTANBUL E-5 Karayolu Sefaköy mevkisindeki düğün konvoyunda yol keserek meşalelerle ortalığı dumana boğan, tabancalarla ateş açarak terör estiren 8 maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin olayda kullandığı kuru sıkı tabanca da ele geçirildi. Konvoydaki sürücülere kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 108'er lira, trafiği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmaktan 108'er lira, araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten 108'er lira olmak üzere toplam 2 bin 592 lira para cezası verildi. Magandalar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.