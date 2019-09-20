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‘Dünyasında benimle aşk yaşıyor’

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019
‘Dünyasında benimle aşk yaşıyor’
Komedyen Sefa Doğanay, kendisini rahatsız eden takipçisi Kuduret Dinar hakkında açtığı davada "Üç kez koruma kararı aldırdım. Hâlâ taciz ediyor" dedi. Bakırköy 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya her iki taraf da katıldı. Müşteki Doğanay ise "Hanımefendi kendi psikolojik dünyasında benimle aşk yaşıyor. Cezalandırılmasını talep ediyorum" derken Dinar ise, "Ben ona gayet saf ve temiz duygularımla yaklaştım. Gerçekten sevdim ama hata yapmışım demek ki" ifadesini kullandı. Dinar hakkında 5 yıl hapis isteniyor.
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