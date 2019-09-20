Eski eşi tarafından yüzüne kezzap atılan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Konya'da oturan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 20 yıllık evliliklerini 2 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı. Bir turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince, Antalya'ya yerleşti. Defalarca eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Asiye Güzel, bir süre önce dini nikahla başkasıyla evlendi. Bunu öğrenen Bünyamin Bardakçı, geçen Mayıs ayında Konya'dan Antalya'ya geldi, sokak sokak aradığı Asiye Güzel'in ev adresini buldu.

