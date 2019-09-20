Hastaneden son dakika açıklaması: Neslican Tay hayatını kaybetti! Neslican Tay'ın hayatı mücadeleyle doluydu

Kansere karşı verdiği mücadele ile ailesi ve milyonların sevgilisi olan Neslican Tay'dan kahereden son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Neslican Tay hayatını kaybetti. Daha önce 3 kez kansere yakalanan ve bir bacağını kaybeden Tay, gösterdiği azim ve kararlılıkla hastalığı yenmişti. 4. kez kansere yakalanan Neslican Tay, 15 Eylül 2019 Cumartesi günü yoğun bakıma kaldırılmış ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Hastaneden konuyla ilgili son dakika açıklaması yapılırken Neslican Tay'ın ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu duyuruldu.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANE BÖYLE DUYURDU: NESLİCAN TAY HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: