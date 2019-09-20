Hedef 2.5 milyon seyirci

BUGÜN NELER OLDU

Yeni sanat sezonunun ilk turunda 36 yeni oyun ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları (DT) 1 Ekim'de perdelerini açıyor. 2019 - 2020 yeni tiyatro sezununun ilk biletleri internet üzerinden ve DT gişelerinden dün satışa başladı. Yeni oyunların yanı sıra yeni açılan sahnelerle birlikte bu yıl seyirci rekoru kırılacağını belirten DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, ilk turda 17 yerli, 8 yabancı oyunla izleyiciyle buluşacaklarını belirterek, yerli ve kadın yazarlara, genç yazar ve rejisörlere verdikleri teşviklerin süreceğini söyledi. İkinci turun son bahar, üçüncü turun ise ilkbaharda olacağını belirten Kurt, "Bu yıl ilk kez Edirne'de sahne açıyoruz. İstanbul'da 5, Diyarbakır'da 2, Van'da 1 sahne daha ilave ettik. Geçen yıl Türkiye genelinde bir milyon 770 bin tiyatro izleyicisine geldik. Bu yıl hedefimiz 2.5 milyon izleyici" dedi.