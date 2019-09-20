Kulak çeken öğretmene 1 buçuk yıl hapis cezası

Bünyan İlçesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Büyükkarahan (61) iddiaya göre, 2 yıl önce 4. sınıf öğrencisi A. Ekinci'yi (9), okulun bahçesinde kulağını 2 kez çekip tokat atarak dövdü. dövdü. Ailenin şikayeti üzerine hakkında, "Basit yaralama" suçundan dava açılan Büyükkarahan, mahkemece 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba Nazım Ekinci, cezanın basit yaralama olarak verildiğini, oğlunun bozulan psikolojisinin dikkate alınmadığını öne sürerek bölge adliye mahkemesine itiraz etti. Bu mahkeme de aileyi haklı bularak kararı bozunca, ikinci kez yargılanan öğretmen, bu kez 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, daha önce de bir kişiye kafa atarak burnunu kırdığı için ertelenmiş cezası bulunan Büyükkarahan'ın cezasını ertelemedi. Karar da kesinleşti. 10 gün içinde teslim olması gereken dayakçı öğretmen, cezaevine gönderilecek.

Baba Nazım Ekinci, Olaydan sonra okula giden eşime de ağza alınmayacak sözler sarf eden öğretmen, bana da 'git kralına şikayet et' dedi. Ben de şikayetçi oldum. Altyapıda oynayan oğlum, bu olaydan sonra çok sevdiği futboldan uzaklaştı. Psikolojik tedavi gördü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oldu" dedi. Avukatı Orhan Bürüngüz'de, "Yerel mahkeme, kulak çekmeyin basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek bir yaralanma olduğu kanaatiyle öğretmene basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası verildi. Bölge idare mahkemesi olayın psikolojik etkisinin göze alınmadığı yönündeki talebimizi haklı buldu ve karar bozulunca öğretmene bu kez 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi" dedi.

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