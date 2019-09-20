Son anda kurtarıldılar

Yunanıstan'a
yasa dışı yollarla
Edirne'nin Enez ilçesi
açıklarından geçmeye
çalışan 39 düzensiz
göçmen taşıyan bot
su almaya başladı. Su
alan bottaki göçmenler
durumu Sahil Güvenlik
Komutanlığı'na yanlarına
bulunan telefonla
arayarak haber verdi.
Gelen haber üzerine
göçmenlerin bulunduğu
bölgeye hareket
eden ekipler botları batmak
üzere olan göçmenleri
son anda kurtardı.
Karaya çıkarılan 39
göçmenden bazıları
hastaneye gönderilirdi.
Çanakkale'nin
Ayvacık ilçesinde 102
kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenler
Yabancıları Geri
Gönderme Merkezi'ne
teslim edildi.
Muğla'nın
Bodrum ve Datça ilçeleri
ile Aydın'ın Didim
ilçesinde 163, Hatay'ın
Altınözü ilçesinde,
sınırı yasa dışı yollarla
geçtiği belirlenen 70
düzensiz göçmen yakalandı.