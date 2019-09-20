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Son anda kurtarıldılar

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Son anda kurtarıldılar
Yunanıstan'a yasa dışı yollarla Edirne'nin Enez ilçesi açıklarından geçmeye çalışan 39 düzensiz göçmen taşıyan bot su almaya başladı. Su alan bottaki göçmenler durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yanlarına bulunan telefonla arayarak haber verdi. Gelen haber üzerine göçmenlerin bulunduğu bölgeye hareket eden ekipler botları batmak üzere olan göçmenleri son anda kurtardı. Karaya çıkarılan 39 göçmenden bazıları hastaneye gönderilirdi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 102 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde 163, Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 70 düzensiz göçmen yakalandı.
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Son anda kurtarıldılar
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