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Son dakika: ’da hırsızlık suçundan 4 kişi tutuklandı

’da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 16:13
Son dakika: Erzincan’da hırsızlık suçundan 4 kişi tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, iş yerinden hırsızlık, açıktan hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından aranan S.A., D.E.P., M.E. ve Ö.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Güvenlik kamerası incelemesi sonucu 3 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen S.A., D.E.P., M.E. ve Ö.A. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan S.A., D.E.P., M.E. ve Ö.A. isimli şahısların benzer suçlardan haklarında bir çok kez işlem yapıldığı öğrenildi.

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Son dakika: Erzincan’da hırsızlık suçundan 4 kişi tutuklandı
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