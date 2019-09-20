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Son dakika haberi | Kanser hastası hayatını kaybetti! Hastaneden kahreden Neslican Tay açıklaması...

Edinilen son dakika bilgisine göre, bir süredir kanser tedavisi gören üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Hastaneden konuyla ilgili açıklama yapılırken Neslican Tay'ın bu akşam hayatını kaybettiği açıklandı. Bilindiği üzere Neslican Tay, 15 Eylül 2019 Cumartesi günü yoğun bakıma alınmış; çoklu organ yetmezliği nedeniyle kontrol altında tutuluyordu. Kansere verdiği mücadele ile milyonlara ışık tutan Neslican Tay, akşam 21.20'de hayata gözlerini yumdu. Üniversiteli genç kız, kanseri 3 kez yenerken; gösterdiği azim ve kararlılıkla gerek ailesi gerekse milyonların sevgilisi olmuştu.

Giriş Tarihi: 20.9.2019 22:52 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 22:57
Son dakika haberi | Kanser hastası Neslican Tay hayatını kaybetti! Hastaneden kahreden Neslican Tay açıklaması...

Kansere verdiği mücadele ile tanınan ve milyonlara umut ışığı olan Neslican Tay'dan kahreden son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Neslican Tay hayatını kaybetti.

Hastaneden konuyla ilgili açıklama yapılırken Neslican Tay'ın ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu duyuruldu.

HASTANE SON DAKİKA DUYURDU: NESLİCAN TAY HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."

NESLİCAN TAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI? NESLİCAN TAY NEDEN ÖLDÜ? İŞTE HAYATI VE MERAK EDİLENLER...

NESLİCAN TAY KİMDİR VE KAÇ YAŞINDAYDI?

2 YIL ÖNCE ÖĞRENMİŞTİ

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrenmişti. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek olmuştu. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Neslican Tay, sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanındı. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile an an paylaşıyordu.

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Son dakika haberi | Kanser hastası Neslican Tay hayatını kaybetti! Hastaneden kahreden Neslican Tay açıklaması...
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