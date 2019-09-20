Son dakika haberi | Kanser hastası Neslican Tay hayatını kaybetti! Hastaneden kahreden Neslican Tay açıklaması...

Kansere verdiği mücadele ile tanınan ve milyonlara umut ışığı olan Neslican Tay'dan kahreden son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Neslican Tay hayatını kaybetti.

Hastaneden konuyla ilgili açıklama yapılırken Neslican Tay'ın ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu duyuruldu.

HASTANE SON DAKİKA DUYURDU: NESLİCAN TAY HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."

NESLİCAN TAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI? NESLİCAN TAY NEDEN ÖLDÜ? İŞTE HAYATI VE MERAK EDİLENLER...

2 YIL ÖNCE ÖĞRENMİŞTİ



Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrenmişti. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek olmuştu. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Neslican Tay, sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanındı. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile an an paylaşıyordu.