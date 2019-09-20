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: 'de boş arazide Ukraynalı bir kişinin cesedi bulundu

'de boş bir arazideki ağaçların altında 39 yaşında Ukraynalı bir kişinin cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 16:00
Son dakika: Ortaköy'de boş arazide Ukraynalı bir kişinin cesedi bulundu

Beşiktaş Ortaköy Aydınlık Sokak'ta saat 14.00 sıralarında çevredeki vatandaşlar yeşillik alandan otların arasında hareketsiz yatan bir kişi gördü. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otların arasında yatanın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri erkek cesedinin üzerinde yaptığı aramada Ukrayna vatandaşı Yurıı M. (39) adına düzenlenmiş kimlik buldu. Polis ekipleri yeşillik alanın etrafını güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme polisi de sokak üzerinde ve yeşillik alandan bir süre çalışma yaptı. Cesetin gerekli incelemelerden sonra Adli tıp Kurumuna kaldırılması bekleniyor.

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Son dakika: Ortaköy'de boş arazide Ukraynalı bir kişinin cesedi bulundu
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