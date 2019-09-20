TEKNOFEST’te minik mucitler sahnede

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TEKNOFEST'TE düzenlenen "İnsanlık Yararına Teknolojiler" kategorisinde minik mucitler sosyal yaşamdan etkilenerek tasarladıkları projeleriyle dikkat çekiyor. Bunlardan biri de 9 yaşındaki 5.sınıf öğrencisi Ahmet Yiğit Başoğlu. Daha önce Türkiye'nin en genç girişimcisi unvanını alan ve 'Bir Fikrin Mi Var 'adlı yarışmada Türkiye birincisi olan Başoğlu, Soma'da yaşanan maden kazasından etkilenerek tasarladığı 'Madenci Yaşam Kıyafeti' projesi ile festivalde yer aldı.Kıyafetin kaza olması durumunda ise ilk yardım gelene kadar madencinin hayatta kalmasını sağladığını belirten Başoğlu, "Bu kıyafet yaşam odalarının giyilebilir hali. Kıyafetin tamamını kendim tasarladım. Yaklaşık 3 bin liraya mal oldu. Yaşam odalarının maliyeti 200- 250 bin dolar ve bir odada maksimum 30 -40 kişi kalabildiğini düşünürsek böyle bir kıyafetin bu kıyafet daha az maliyetli daha kullanışlı" dedi. Kıyafetle madencilerin daha güvenli çalışabileceğini ifade eden Başoğlu, "Kıyafette acil durum koordinat butonu var. Bu butona basıldığında merkeze otomatik olarak koordinat ve derinlik gönderiyor. İlk yardım cepleri ve oksijen tüpü var."Hatay'dan gelen 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Can Kağar ise uçan araba tasarım yarışmasına katıldı. Gelecekte hayatımıza gireceği söylenen uçan arabaların ilgisini çektiğini ifade eden Kağar, "Uçan Araba Tasarımı yarışmasını görünce hayalleri mi gerçekleştirebileceğimi düşündüm. Şu anda finale kadar geldim" dedi. Eyüpsultan Belediyesi Robot Okulu'nda eğitim gören 9.sınıf öğrencisi Mustafa Karataş da, işitme engelli olan annesi, babası ve ablasının yaşadığı sorunlardan etkilenerek onlar için 'alarm yastık' tasarladı. Karataş, "Babam işe giderken ara sıra geç kalıyordu. Yastıkta titreşim oluşturan proje sayesinde işitme engellilerin uyanma sorununu ortadan kaldırmayı hedefledim" dedi.