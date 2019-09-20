Turkuvaz Medya’ya 3 ödül

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin geleneksel olarak her yıl verdiği Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri dün açıklandı. Turkuvaz Medya 3 alanda ödüle layık görüldü. SABAH gazetesi köşe yazarı Burhanettin Duran "Yılın Köşe Yazarı" kategorisinde ödüllendirilirken, "Yılın Yabancı Dilde Yayın Yapan Gazetesi" ödülünü ise Daily Sabah aldı. Ödül, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay'a takdim edilecek. Türkiye'nin en genç haber kanallarından aHaber'in Genel Müdürü Abdulhalik Çimen ise "Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni" oldu. Ödüller, ödümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.