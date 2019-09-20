Tuzla'da fabrikadan akan köpüklü su...

Kimya Mühendisi Cemal Kozacı, Tuzla'daki fabrikadan yağmurla birlikte yola akan sarı ve köpüklü suyla ilgili, "Bu su itfaiyenin kullandığı yangın söndürme kimyasalları ve köpük olabilir ama fabrikadaki kimyasal maddeler de var bunun içerisinde" dedi. Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimyasal fabrikasının yanmasının ardından etkileri devam ediyor. Kimyasal madde üretimi yapması sebebiyle yangında gökyüzüne kimyasal dumanlar yükseldi. Kimya Mühendisi ve Yangın Güvenliği Uzmanı Cemal Kozacı, yağmurla birlikte fabrika çevresinde görülen sarı beyaz köpükle ilgili, "Bu su itfaiyenin kullandığı yangın söndürme kimyasalları ve köpük olabilir.

Aama fabrikadaki kimyasal maddeler de var bunun içerisinde. Bunlar atmosfere çıktı ama hangi konsantrasyonda olduklarını ben ölçüm yapmadığım için bilemiyorum. Bunun yoğunluğunu yetkililer ölçecek" şeklinde konuştu.

AFAD ÖLÇÜMÜN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Olay yerinde dün ve bugün İstanbul ve Kocaeli AFAD KBRN ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

Halkın sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi Ölçüm Sisteminde olağandışı bir veri alınmadığı bildirilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre de yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar ülkemizi terk edeceği ve Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir. Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığında bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı AFAD, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve akademisyenler katılım sağlamıştır. Toplantı sonucunda bu olayla ilgili olarak halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.