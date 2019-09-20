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Tuzla'daki yangın sonrası beklenen ile ilgili ’dan açıklama geldi!

Önceki gün saat 11.40 civarında Tuzla Organize Sanayi bölgesinde kimya fabrikasında yangın meydana gelmişti. Söndürülmesi yaklaşık 20 gün süren yangında kimyasal gazlar havaya karıştı. Gökyüzüne yayılan gazların bugün yağması beklenen yağmur ile yeryüzüne ineceği açıklaması çok sayıda kişide panik yaratmıştı. Konuyla ilgili Meteoroloji risk yok açıklamasında bulunmuştu. Son olarak İstanbul ve Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan () açıklama geldi. İşte o açıklama…

Giriş Tarihi: 20.9.2019 09:25
Tuzla'daki yangın sonrası beklenen kimyasal yağmur ile ilgili AFAD’dan açıklama geldi!

Önceki gün Tuzla'da meydana gelen korkutucu yangının ardından kimyasal gazlar havaya karışmış ve bu gazların bugün yağması beklenen yağmur ile tekrardan yeryüzüne ineceği iddiası ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Meteoroloji'den 'risk yok' açıklaması gelse de çok sayıda vatandaş araştırmalara devam ediyordu. Son olarak İstanbul ve Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () açıklama geldi.

TUZLA'DAKİ YANGIN SONRASI BEKLENEN KİMYASAL YAĞMUR İLE İLGİLİ AFAD'DAN AÇIKLAMA

Tuzla'da yaşanan yangın sonrası beklenen ile ilgili AFAD'dan açıklama geldi. İşte o açıklama…

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Tuzla'daki yangın sonrası beklenen kimyasal yağmur ile ilgili AFAD’dan açıklama geldi!
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