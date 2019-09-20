Tuzla'daki yangın sonrası beklenen kimyasal yağmur ile ilgili AFAD’dan açıklama geldi!

Önceki gün Tuzla'da meydana gelen korkutucu yangının ardından kimyasal gazlar havaya karışmış ve bu gazların bugün yağması beklenen yağmur ile tekrardan yeryüzüne ineceği iddiası ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Meteoroloji'den 'risk yok' açıklaması gelse de çok sayıda vatandaş araştırmalara devam ediyordu. Son olarak İstanbul ve Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) açıklama geldi.

TUZLA'DAKİ YANGIN SONRASI BEKLENEN KİMYASAL YAĞMUR İLE İLGİLİ AFAD'DAN AÇIKLAMA

Tuzla'da yaşanan yangın sonrası beklenen kimyasal yağmur ile ilgili AFAD'dan açıklama geldi. İşte o açıklama…