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Suat Keser 38 yaşında. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) SMS'le kovulan 3 binden fazla çalışandan biri... 2 çocuğu ve eşine bakan Keser, temizlik işçisi olarak çalıştığı İBB'ye bağlı Metro A.Ş.'den kovulunca ailesinin tek çalışanı olduğu için bir anda muhtaç hale geldi. Ancak sadece yokluk değil, çocuğu ve eşinin yaşadığı sağlık sorunları Keser ailesinin mağduriyetini daha da büyüttü. 3 çocuk babası olan Suat Keser'in oğlu Çınar ve Melek astım hastası, eşi Yasemin ise böbrek yetmezliği ile kalp ve beyin damarlarında tıkanma sorunları ile mücadele ediyor. 4 yaşında olan en küçük kızı ise gelecek yıl kreşe gidecek. Maddi olarak büyük sıkıntı içinde olduğunu belirten Keser, "Ben temizlik işçisiydim. Ne istedin. Vicdanın rahat mı İmamoğlu" diye seslendi.DOLANDIRILDIKLARINI da belirten Yasemin Keser, ev sahibi olma umuduyla akrabalarından yardımla topladıkları 60 bin lira ile Esenyurt'tan ev almak istediklerini söyleyerek, kendilerinin borçlandırıldığını ve evlerine haciz geldiğini söyledi. Kendilerine 50 bin TL olarak belirtilen evin 90 bin TL'ye satıldığını evlerine haciz geldiğini belirterek, "Borçlardan dolayı evdeki koltukları ve eşyaları haciz ettiler. Yerde oturuyoruz" dedi.