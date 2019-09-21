Böbreğini satana ceza alana beraat

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İstanbul'da maddi sıkıntı çeken Fahrettin Umut Çorbacıoğlu (31), 6 yıl önce internetten böbreğini satışa çıkardı. Böbrek hastası Yaşar Ö.'yle 40 bin liraya böbreğini satması hususunda anlaşmaya varıldı. Fahrettin Umut Çorbacıoğlu'nun vesikalık fotoğrafıyla Yaşar Ö.'nün kardeşi Emre Ö. adına sahte nüfus cüzdanıyla özel bir hastanede böbrek nakli yapıldı. Sanıklar hakkında resmi evrakta sahtecilik ve organ ticareti yapmak suçundan dava açıldı. Mahkeme taraflara 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Yaşar ve Emre Ö. kardeşlere ayrıca organ ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı. Tarafların itirazı üzerine Yargıtay iki kardeş hakkındaki kararı bozdu. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen gün görülen karar duruşmasında böbreğini satan Fahrettin Umut Çorbacıoğlu'na evrakta sahtecilikten verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası onanırken organ ticareti yapmak suçundan dava açılan ve böbreği satın alan Yaşar Ö. ile kardeşi Emre Ö. beraat etti