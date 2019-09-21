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Hastaneden son dakika açıklaması: hayatını kaybetti! Neslican Tay'ın hayatı mücadeleyle doluydu!

Ajanslar tarafından duyurulan son dakika haberine göre, bir süredir kanser tedavisi gören ve amansız hastalığın üstesinden üç kez gelen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastaneden konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yapılırken, genç kızın 21.20'de hayata gözlerini yumduğunu açıklandı. Bilindiği gibi, Neslican Tay, geçtiğimiz Cumartesi günü yoğun bakıma alınmış; çoklu organ yetmezliği nedeniyle kontrol altında tutuluyordu. Kansere verdiği mücadele ile milyonlara ışık tutan Neslican Tay, akşam 21.20'de hayata gözlerini yumdu. Neslican Tay'ın zorluklarla dolu hayatı boyunca amansız hastalığa karşı defalarca mücadele etmiş ve her seferinde yenmişti. Üniversiteli genç kız, kanseri 3 kez atlatırken; gösterdiği azim ve kararlılıkla gerek ailesi gerekse milyonların sevgilisi olmuştu. İşte, Neslican Tay'ın hayatından öne çıkan satır başları...

Giriş Tarihi: 21.9.2019 06:40 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 08:22
Hastaneden son dakika açıklaması: Neslican Tay hayatını kaybetti! Neslican Tay'ın hayatı mücadeleyle doluydu!

Kansere karşı verdiği mücadele ile ailesi ve milyonların sevgilisi olan 'dan kahereden son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Neslican Tay hayatını kaybetti. Daha önce 3 kez kansere yakalanan ve bir bacağını kaybeden Tay, gösterdiği azim ve kararlılıkla hastalığı yenmişti. 4. kez kansere yakalanan Neslican Tay, 15 Eylül 2019 Cumartesi günü yoğun bakıma kaldırılmış ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Hastaneden konuyla ilgili son dakika açıklaması yapılırken Neslican Tay'ın ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu duyuruldu.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANE BÖYLE DUYURDU: NESLİCAN TAY HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Hastaneden son dakika açıklaması: Neslican Tay hayatını kaybetti! Neslican Tay'ın hayatı mücadeleyle doluydu!
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