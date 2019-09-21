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Kayıp gazisi ölü bulundu

'ın Maden ilçesinde, 4 gün önce bahçe sulamak için evden çıkan ve geri dönmeyen gazisi (63), dere kenarında ölü bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2019 13:22 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 13:23
Kayıp Kıbrıs gazisi ölü bulundu

Maden ilçesine bağlı Akboğa köyünde oturan Kıbrıs gazisi alzheimer hastası Aziz Gündüz, bahçe sulamak için Çarşamba günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Gündüz'den uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirip kayıp başvurusunda bulundu. Gündüz'ün bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerinin katımıyla arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, bu sabah saatlerinde ekiplerin arama çalışmasında Gündüz'ün oturduğu köyün 3 kilometre uzağındaki dere kenarında cesedi bulundu.

Sağlık ekiplerince Gündüz'ün cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

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Kayıp Kıbrıs gazisi ölü bulundu
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