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’ın cenaze töreni ne zaman ve nerede? İşte Neslican Tay’ın cenaze töreni bilgileri

Türkiye’yi yasa boğan ’ın ölümünün ardından cenaze töreni bilgileri geldi. 20 yaşında kansere karşı verdiği mücadele ile milyonlara umut ışığı olan gündemde aranan başlıklar arasında yer aldı. Dün akşam yaşam mücadelesini kaybeden ve ölüm haberi alınan genç kızın ailesinden cenazesiyle alakalı ilk açıklama ailesinden geldi. Peki Neslican Tay’ın cenaze töreni ne zaman ve nerede?

Giriş Tarihi: 21.9.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 10:15
Neslican Tay’ın cenaze töreni ne zaman ve nerede? İşte Neslican Tay’ın cenaze töreni bilgileri

Milyonların sevgisini kazanan ve kansere karşı mücadelesine yenik düşen 'ın cenaze töreni belli oldu. Dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düşen Neslican Tay'a sosyal medyada taziye mesajları gelmeye devam ediyor. On binlerce vatandaş '' Neslican Tay'ın cenaze töreni ne zaman ve nerede?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. İşte cenaze töreni detayları…

NESLİCAN TAY'IN CENAZESİ NEREDE?

20 yaşındaki Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi Neslican Tay'ın cenaze töreni hakkında detaylı bilgiyi sosyal medya üzerinden paylaştı. Ünlü isimler ise sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini belli etti. İşte ayrıntılar…

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Neslican Tay’ın cenaze töreni ne zaman ve nerede? İşte Neslican Tay’ın cenaze töreni bilgileri
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