‘Senet yağması’ operasyonu

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İSTANBUL'DA bir vatandaşı ve ailesini 7 milyonluk senet üzerinden ölümle tehdit eden 3 kişi yakalandı. İrfan E. (32) iki araç satın aldığı bir oto galerisinde kendisine 7 milyon liralık senet imzalatıldığını, ailesiyle birlikte ölüm tehditleri aldığını öne sürdü. Polis, İrfan E.'nin sürekli araç alışverişi yaptığı Yücel H. (42), İrfan Y. (49) ve Fırat Y.'yi (24) "senet yağması" suçlamasıyla gözaltına aldı. Oto galerisinde yarı otomatik av tüfeği, 48 adet av tüfeği fişeği, gaz tabancası, 8 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 170 fişek, İrfan E. adına düzenlenmiş 6 milyon 685 bin lira olan 24 farklı senet ele geçirildi. Yücel H. ile İrfan Y. tutuklandı.