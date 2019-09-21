Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Senet yağması’ operasyonu

‘Senet yağması’ operasyonu

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2019
İSTANBUL'DA bir vatandaşı ve ailesini 7 milyonluk senet üzerinden ölümle tehdit eden 3 kişi yakalandı. İrfan E. (32) iki araç satın aldığı bir oto galerisinde kendisine 7 milyon liralık senet imzalatıldığını, ailesiyle birlikte ölüm tehditleri aldığını öne sürdü. Polis, İrfan E.'nin sürekli araç alışverişi yaptığı Yücel H. (42), İrfan Y. (49) ve Fırat Y.'yi (24) "senet yağması" suçlamasıyla gözaltına aldı. Oto galerisinde yarı otomatik av tüfeği, 48 adet av tüfeği fişeği, gaz tabancası, 8 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 170 fişek, İrfan E. adına düzenlenmiş 6 milyon 685 bin lira olan 24 farklı senet ele geçirildi. Yücel H. ile İrfan Y. tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Senet yağması’ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN