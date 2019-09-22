CHP’li belediyenin kadrolu şirketi

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin 2013 yılından beri yaptığı taşıma ihaleleri hep aynı şirkete veriliyor. 2013 yılında 80 bin lira ihaleyle Sarıyer Belediyesi'ne giriş yapan Sözkur Turizm'in son ihalesi 98 milyon lira oldu. Adeta adrese teslim yapılan ihalelerle birlikte şirketin Sarıyer'den kazandığı para 320 milyon liranın üzerine çıktı. Geçen ay yapılan yaklaşık 105 milyon liralık ihaleyle ilgili 32 firma dosya satın aldı. Ancak şartnamedeki maddeler nedeniyle neredeyse dosya alan firmaların tamamına yakını elendi. Şükrü Genç'in başkanlığa gelmesiyle birlikte bütün taşıma ihalelerini alan Sözkur Turizm bu ihaleyi de rakiplerine bırakmadı.