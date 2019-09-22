Denize atlayan turisti Rumen turist kurtardı

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Eminönü'nde Galata Köprüsü'nden dün sabah denize atlayan bir kadın, batıp çıkmaya başladı. Bu sırada köprü altındaki bir restoranda kahvaltı yapan Romanyalı turist Lucian Bolboros denize atlayıp turist olduğu tespit edilen kadını su yüzeyine çıkardı. Kıyıdaki vatandaşların attığı can simidine tutunan Rumen turist, kadını kenara getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi yabancı uyruklu kadını ve onu kurtaran turist genci bota aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan kadın turist, hastaneye kaldırıldı.