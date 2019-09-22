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Denize atlayan turisti Rumen kurtardı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019
Denize atlayan turisti Rumen turist kurtardı
Eminönü'nde Galata Köprüsü'nden dün sabah denize atlayan bir kadın, batıp çıkmaya başladı. Bu sırada köprü altındaki bir restoranda kahvaltı yapan Romanyalı turist Lucian Bolboros denize atlayıp turist olduğu tespit edilen kadını su yüzeyine çıkardı. Kıyıdaki vatandaşların attığı can simidine tutunan Rumen turist, kadını kenara getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi yabancı uyruklu kadını ve onu kurtaran turist genci bota aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan kadın turist, hastaneye kaldırıldı.
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Denize atlayan turisti Rumen turist kurtardı
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