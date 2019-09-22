Erzincan’da muhtarlık kavgası: 4 yaralı

Olay, dün öğle saatlerinde Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mantarlı köyünde ikamet eden R.G. ve oğlu T.Ö.G. ile muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarında husumet bulunan E.Ç., A.A.Ç., ve Z.Ç., Mercan beldesinde karşılaştı. İki gurup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak darbesi alarak yaralanan 4 kişi ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Polis ekipleri hastanede tarafların yakınlarının karşı karşıya gelip herhangi olumsuz bir hadiseye neden olmamaları için yoğun güvenlik tedbiri aldı. Çevik kuvvet polisleri de hastane önünde hazır bulundu.



Jandarma ekipleri de olaya karışan R.G.'yi gözaltına alarak köyün girişini güvenlik açısından kapattı. Köye giriş çıkışlar bir süreliğine kontrollü olarak yapıldı.



Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.