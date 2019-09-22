Giresun’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Tekkeköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Demirtaş yönetimindeki 28 BB 046 plakalı otomobil, Ağaçbaşı Yaylası'ndan Tekkeköy istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada 25 yaşındaki sürücü Mehmet Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken 24 yaşındaki arkadaşı Fatih Yavuz ise yaralı olarak kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken Demirtaş'ın cenazesi Güce Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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