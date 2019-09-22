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Haftanın aktüel ürünler kataloğu ile DEV İNDİRİMLERE mutlaka göz atın! 24 Eylül ŞOK aktüel kataloğu yayında!

Yeni haftaya ilişkin aktüel katalog kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. 18 – 24 Eylül haftasına ilişkin ŞOK aktüel ürünlerde fırsatlar yine devam ediyor. Her cebe uygun ekonomik ve fırsat ürünlerinin yer aldığı bu haftada özellikle dikkat çeken ürünler teknolojik araçlar ve züccaciye ürünleri oluyor. Bunların dışında mutfak ürünlerinde de indirim ve fırsatlar mevcut. Buna göre; ŞOK aktüel indirimli ürünler listesine haberimizin devamından ulaşabilir, size en yakın marketi ziyaret edip dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.9.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 09:44
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile DEV İNDİRİMLERE mutlaka göz atın! 24 Eylül ŞOK aktüel kataloğu yayında!

Merakla beklenen aktüel katalog yayınlandı. 18 -24 Eylül haftasına ilişkin market kataloğu yine fırsatlarla dolu. Her cebe ve her ekonomiye uygun marketler zinciri fırsat ürünlerini vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda; listesine ve indirimli fiyat listesine ulaşmak için haberimizin devamını okuyabilirsiniz. İşte ŞOK aktüel ürünler tam listesi!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU ( 18 – 24 EYLÜL 2019)

Haberimizin devamında haftanın ŞOK aktüel ürünler indirim katalog listesine erişebilir, almak istediğiniz ürün fiyatı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

18 EYLÜL ŞOK AKTÜEL KATALOĞA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile DEV İNDİRİMLERE mutlaka göz atın! 24 Eylül ŞOK aktüel kataloğu yayında!
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