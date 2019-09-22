Hercai fırtınası geri döndü

BUGÜN NELER OLDU

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni sezon ilk bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 8,56 izlenme oranı ve yüzde 22,22 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. İkinci sezonun ilk bölümü ile zirvenin sahibi olan Hercai, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.İkinci sezona 'merhaba' diyen Hercai'in ilk bölümünde, "Miran, Reyyan'a söz verdiği gibi intikamdan doğan bu aşk masalını sil baştan yazabilecek mi?", "Umutlar kırıldığı yerden yeniden yeşerecek mi yoksa Reyyan ve Miran'ın masalı yarım mı kalacak?" gibi merak uyandıran sorular izleyenleri ekrana kilitledi. İlk bölümde, Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'dan 'Hayır' cevabını alır. İkinci bir şansı vermeyen Reyyan ise, Evliliğimiz için intikamından vazgeçecek misin? Senin öfken dinmedikçe benim acım dinmez. Benden uzak dur, aramızda bunca acı varken biz olup hikayeyi baştan yazamayız" diye cevap veriyor. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bölümde, Azize Aslanbey'in baskılarına dayanamayan Şadoğulları ise konağı terk ediyor. Reyyan'ı görmeye gideceğini söyleyerek konaktan çıkan Miran ise arabasıyla yolda ilerlerken kim olduğunu bilmedikleri düşmanları tarafından pusuya düşürülüyor.