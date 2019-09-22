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Kına gecesi kana bulandı

’te kına gecesinde çıkan tartışmada gelinin babası, damadı boğazından bıçaklayarak öldürdü, annesini de ağır yaraladı

MEHMET BONCUK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019
Kına gecesi kana bulandı
Kahramanmaraş'ta yaşayan Eser Efsane (32) ile Gaziantep'te yaşayan Damla Efsane (27) görüşüp tanıştıktan sonra evlenmeye karar verdi. Aileler de kabul edince iki genç 3 ay önce nişanlandı. Çift düğün öncesi resmi nikah kıydırdı. Ancak düğün alışverişi sırasında iki aile arasında tartışma çıkınca, gelinin ailesi düğün yapmaktan vazgeçti. Damat da ailesiyle birlikte Kahramanmaraş'a döndü. Ancak damat bir süre sonra Gaziantep'e gelerek, resmi nikahlı olduğu Damla Efsane'yi ailesinden habersiz götürdü. Bu durumu 'kaçırma' olarak değerlendiren aile, bu duruma tepki gösterdi, ancak resmi nikah nedeniyle kızlarını geri alamadı. Araya giren aile büyükleri tarafları barıştırdı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çift için önceki gün Üçoklar mahallesinde kızın baba evi önünde kına gecesi düzenledi. Kınanın sonuna doğru ise gelinin babası, kızının gece kendi evlerinde kalmasını istedi. Damadın annesi Meryem Fidan ise bu duruma itiraz ederek tepki gösterdi. Bu nedenle çıkan tartışma büyüyünce, kayınpeder ve diğer aile üyeleri damat ve annesine saldırdı. Kayınpederi tarafından boğazından bıçaklanan damat Eser Efsane, kaldırıldığı hastanede öldü. Bıçaklanan annesi Meryem Fidan ise ağır yaralandı. Aralarında gelinin babasının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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Kına gecesi kana bulandı
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