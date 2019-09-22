Neslican Tay’ın cenaze bilgileri belli oldu! Neslican Tay’ın cenaze töreni ne zaman ve nerede? İşte ayrıntılar..

Milyonların sevgisini kazanan ve kansere karşı mücadelesine yenik düşen Neslican Tay'ın cenaze töreni belli oldu. Dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düşen Neslican Tay'a sosyal medyada taziye mesajları gelmeye devam ediyor. On binlerce vatandaş '' Neslican Tay'ın cenaze töreni ne zaman ve nerede?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. İşte cenaze töreni detayları…

NESLİCAN TAY'IN CENAZESİ NEREDE?

20 yaşındaki Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi Neslican Tay'ın cenaze töreni hakkında detaylı bilgiyi sosyal medya üzerinden paylaştı. Ünlü isimler ise sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini belli etti. İşte ayrıntılar…