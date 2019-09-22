Otomobil römorka çarptı, 2 kişi öldü

BUGÜN NELER OLDU

Afyonkarahisar-Bolvadin yolu üzerinde Kocaöz Kavşağı'ndan karşıya geçmeye çalışan Abdil Kalaycı'nın kullandığı traktörün römorkuna Şakir Balkaş (57) yönetimindeki otomobil çarptı. Savrulan otomobil refüje çıkarak durdu. Kazada Şakir Balkaş ile eşi Lütfiye Balkaş (57) yaşamını yitirdi. Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine düşen ve kontrolden çıkan traktörünün üzerinden geçtiği Abdil Kalaycı (80) ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Abdil Kalaycı'nın kavşaktan karşıya geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen otomobilin römorka çarptığı görüldü.