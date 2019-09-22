Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobil römorka çarptı, 2 kişi öldü

Otomobil römorka çarptı, 2 kişi öldü

Giriş Tarihi: 22.9.2019
Otomobil römorka çarptı, 2 kişi öldü
Afyonkarahisar-Bolvadin yolu üzerinde Kocaöz Kavşağı'ndan karşıya geçmeye çalışan Abdil Kalaycı'nın kullandığı traktörün römorkuna Şakir Balkaş (57) yönetimindeki otomobil çarptı. Savrulan otomobil refüje çıkarak durdu. Kazada Şakir Balkaş ile eşi Lütfiye Balkaş (57) yaşamını yitirdi. Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine düşen ve kontrolden çıkan traktörünün üzerinden geçtiği Abdil Kalaycı (80) ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Abdil Kalaycı'nın kavşaktan karşıya geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen otomobilin römorka çarptığı görüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil römorka çarptı, 2 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN