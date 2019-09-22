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Sahildeki restoranın deposu yandı, turistler endişeyle izledi

'nın Kemer ilçesi sahilinde, otele ait restoranın deposunda yangın çıktı. Güneşlenen turistlerin endişeli bakışları arasında müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü. Restoran ise kullanılamaz hale geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 12:27
Sahildeki restoranın deposu yandı, turistler endişeyle izledi

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren 4 yıldızlı otelin sahilde bulunan, denize sıfır noktadaki alakart restoranın deposunda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İçecek dolabından kaynaklandığı sanılan yangını gören çalışanlar, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Aniden büyüyen alevlerin neden olduğu siyah dumanlar, restoranın çatısından yükseldi.

TURİSTLER KORKUYLA İZLEDİ

Bu sırada sahilde güneşlenen turistler, hızla olay yerine gelen ekiplerin çalışmasını endişeyle takip etti. İtfaiye görevlileri, yangını söndürmeye çalışırken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan hızlı müdahale sonucu alevler, daha da büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle depodaki malzemeler ile restoranın servis barı tamamen yandı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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Sahildeki restoranın deposu yandı, turistler endişeyle izledi
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