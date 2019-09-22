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'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

'nın Kocaali ilçesinde bir kişi fındık satışı nedeniyle tartıştığı arkadaşı Hakan Özdemir'i tabancayla öldürdür

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019 12:41
Sakarya'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Sakarya'da tartıştığı arkadaşını silahla öldüren kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kocaali ilçesi Aydoğan Mahallesi'nde fındık satışı nedeniyle tartıştığı arkadaşı Hakan Özdemir'i tabancayla öldürdüren Tacettin K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaali ilçesi Aydoğan Mahallesi'nde bir şantiyede bekçi olarak çalışan Hakan Özdemir (44), dün yanına gelen ve fındık satışı nedeniyle tartıştığı arkadaşı Tacettin K. (41) tarafından tabancayla öldürülmüştü. Tacettin K, silahıyla jandarmaya teslim olmuştu.

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Sakarya'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
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