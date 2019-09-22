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’ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı

’ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü 6 kişi ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 07:28 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 07:48
Sivas’ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde, 'ın Şarkışla ilçesini Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi.

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Sivas’ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı
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