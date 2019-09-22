Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yamyam Nusret cezaevinde öldü!

Yamyam Nusret cezaevinde öldü!

İzmir Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde kendisi gibi ’cinayet’ suçundan tutuklu bulunan koğuş arkadaşı Salih Seylan’ı boğazını keserek öldürdükten sonra boğazından bir parça alıp yediğini söyleyen ve "Ben yamyamım" diyen Nusret Akmercan, hayatını kaybetti. Akmercan'ın cenazesi bugün cezaevinden kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 22.9.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 17:14
Yamyam Nusret cezaevinde öldü!

1997 yılında Malta Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi Malta - İstanbul seferini yapan yolcu uçağını köylüsü Mehmet Ali Ağca'ya destek amacıyla, 74 yolcu ve 6 mürettebatıyla Almanya'ya kaçırdı, gasp ve hırsızlık yaptı, bir iş adamını tehdit edip paralarına el koydu. Son olarak ise koğuş arkadaşını öldürüp boğazından bir parça alıp yedi.

2011 yılında çıkarıldığı mahkemede ise "Ben küçüklüğümde kardeşimin ölümünden sonra üzerinde saatlerce o şekilde yattım. O zamandan o şekilde alışkanlığım oluştu. 1993 yılında askerliğimi komando olarak Mardin Kızıltepe'de yaptım. Orada da gördüklerim bende bazı etkiler geliştirdi. O zamandan sonra burnuma devamlı olarak kan kokusu gelir. Bir cenazeye katıldığımda özellikle takip ederim, mezara konulduğu sırada kokusunu hissederim. Salih Mercan üzerime atlayınca banyonun içinde boğuştuk. Banyo jileti ve meyve bıçağıyla kestim. Daha sonra boğazından bir parça alıp yedim. Ben yamyamım" ifadesini verdi.

CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu cani Nusret Akmercan, cezaevinde hayatını kaybetti. Akmercan'ın cenazesi bugün cezaevinden kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yamyam Nusret cezaevinde öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN