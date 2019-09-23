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10 yıldır aranıyordu, yurt dışına kaçarken polis ekiplerince yakalandı

'ın Kurucaşile ilçesinde, 10 yıl önce suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan H.İ.Ö. (40) yurt dışına kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 14:30
10 yıldır aranıyordu, yurt dışına kaçarken polis ekiplerince yakalandı

Kurucaşile'de, 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan H.İ.Ö., 2009 yılında, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GÜRCİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Cezanın kesinleşmesinin ardından H.İ.Ö kayıplara karıştı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, öğlen saatlerinde H.İ.Ö.'nün yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, H.İ.Ö.'nün kullandığı otomobili belirleyip, takibe aldı. H.İ.Ö.'nün otomobili Bartın İnkum yolu üzerinde durduruldu. Otomobiliyle Gürcistan'a kaçmak isterken yakalanan H.İ.Ö. adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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10 yıldır aranıyordu, yurt dışına kaçarken polis ekiplerince yakalandı
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