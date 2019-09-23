Baklava ustaları altın oklava için yarıştı

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EminönüMeydanı'nda festival kapsamında düzenlenen "11. Altın Oklava" yarışmasında 40 usta arasından finale kalan 4 baklava ustası hünerlerini sergiledi. Baklava ustaları, kendilerine tanınan zaman içinde en ince ve güzel hamuru açabilmek için ter döktü. Yarışmada birinci olan baklava ustası Yasin Karakaş'a 8 Cumhuriyet altını ödül verildi. Festivalde vatandaşlara da 2 ton baklava dağıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "İstanbul merkezli Anadolu'nun büyük hazinesini bütün dünyaya açmamız gerekiyor" dedi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da gastronominin dünyada en gelişen, en etkili turizm kollarından biri olduğunu söyledi.