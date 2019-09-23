Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğunda dev indirim fırsatları! BİM aktüel ürünler tam listesi yayında!

aktüel ürünler kataloğunda dev indirim fırsatları! BİM aktüel ürünler tam listesi yayında!

Her hafta olduğu gibi bu hafta da merak edilen aktüel ürünler listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin BİM aktüel kataloğunda teknolojik aletlerden mutfak ürünlerine kadar her alanda çeşit çeşit ürünler mevcut. Özellikle teknolojik ürünlerdeki indirim fırsatları birçok vatandaşın yüzünü güldürecek. Haberimizin devamından 2019 BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilir, size en yakın marketler zincirine gidip alışveriş yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 17:39
BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğunda dev indirim fırsatları! BİM aktüel ürünler tam listesi yayında!

Bu haftanın aktüel kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan listede yine dev indirim fırsatları devam ediyor. Her hafta güncel olarak araştırılan BİM aktüel liste vatandaşların hem cebine hem ev ekonomisine hizmet ediyor. Bu hafta mutfak ürünlerinden kıyafete, teknolojik ürünlerden daha birçok çeşide kadar ürün mevcut. İşte merakla beklenen yeni haftanın tam listesi! ( Cuma 2019)

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ YAYINDA! 27 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ BURADA!

Haberimizin devamından BİM aktüel ürünler yeni haftaya ilişkin kataloğa ulaşabilir, dilediğiniz ürünü size en yakın BİM marketler zincirinden alabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğunda dev indirim fırsatları! BİM aktüel ürünler tam listesi yayında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN