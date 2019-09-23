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İnşaat ustası çalıştığı cami inşaatında öldü

'da yapımı devam eden cami inşaatında yardım amaçlı çalışan (59), fenalaşarak yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 23:59
İnşaat ustası çalıştığı cami inşaatında öldü

Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'ndeki olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İnşaat ustası Nurettin Dilmen, yapımı devam eden Ulu Camii'nin inşaat işlerine yardım etmek için öğlen saatlerinde inşaat alanına gitti. Bir süre çalışan Dilmen, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Nurettin Dilmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Dilmen'in cenazesi, polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dilmen'in, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.


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