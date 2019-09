İnternetten vurguna 152 yıl hapis

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükçekmece'de oturan 33 yaşındaki Aytek Önemli, ikinci el eşya alım-satımı yapılan internet sitesinden sahte bir hesap açtı. Bu hesap üzerinden internete koyduğu cep telefonunu farklı fiyatlarla toplamda 17 kişiye sattı. Karşısındaki kişilerle de telefonda görüşerek güven sağlayan genç adam, telefonu kargoya vereceğini söyleyerek hesap numarasına para göndermelerini istedi. Önemli'nin hesabına para yolladıktan sonra telefonu satın aldığını düşünen 17 kişi, kargonun gelmemesi üzerine zanlıyı arayınca dolandırıldıklarının farkına vardı. Genç adam paralarını aldığı kişilere telefonu göndermeyeceğini söyleyerek pişkince bir de hakkında dava açabileceğini de söyledi. Dolandırılan onlarca vatandaş bulundukları illerin savcılıklarına giderek Önemli hakkında suç duyurusunda bulundu.Yapılan ihbarların ardından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan Aytek Önemli'nin farklı suçlardan 93 sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen dolandırıcı hakkında dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde yargılaması yapılan Önemli'nin çıkarıldığı mahkemede "dolandırıcılık" suçunu 17 kişiye ayrı ayrı işlediği belirtildi. Savcının esas hakkında verdiği mütalaasında sanığın ikinci el eşya alım satımı yapılan sahibinden. com isimli internet sitesi üzerinden, kendisine hesap açarak laptop, cep telefonu, oyun konsolu gibi ürünlerin satışını yaptığı ifade edildi. Zanlının bu ürünleri satın almak amacıyla irtibata geçtiği kişileri kendisini farklı isimlerle tanıttığı mağdurları ürünü satın alma konusunda ikna ettiği ve paralarını alarak ürünleri göndermediğine değinildi.Bu kapsamda sanığın üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu her bir mağdura karşı ayrı ayrı toplam 17 kez işlediği anlaşılarak 170 yıl hapsi istendi. Tutuklu yargılanan Aytek Önemli'nin 17 mağdura bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği sabit görüldü. Zanlı, her bir mağdura yönelik çeşitli cezalarla toplam 152 yıl hapis cezası ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.