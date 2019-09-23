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'de zehirlenme şüphesi: 50 kişi hastaneye başvurdu

'in Bergama ve Kınık ilçelerinde zehirlenme şüphesiyle 50 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 06:57 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 06:58
İzmir'de zehirlenme şüphesi: 50 kişi hastaneye başvurdu
Olay, Bergama- Kınık Garajı yakınlarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, hayır amaçlı dağıtılan tavuklu pilavı yedikten sonra fenalaşan bir grup, bulantı ve kusma şikayetiyle Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine başvurdu. Şahıslar burada tedavi altına alınırken, ayrıca, Kınık ilçesinde de bir grup, domates kurutma tesisinde ilaçtan zehirlendikleri şüphesiyle aynı hastanede tedavi altına alındı. Her iki olay sonucu hastaneye başvuran 50 kişiden 48'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.
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İzmir'de zehirlenme şüphesi: 50 kişi hastaneye başvurdu
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