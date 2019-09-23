Kalbimize gömdük

BUGÜN NELER OLDU

Daha önce kanseri 3 kez yenen ve 2 yıl önce sol bacağı kesilen Neslican Tay (21) hayattan kopmadı, azmi ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kanser hastalarına örnek oldu.Kansere yakalanan bir arkadaşının vefat haberini duyururken, "Herkes dayanamadı, gücü yetmedi, bilmem ne... Sanki kanserin ne olduğundan, çektiği acıdan haberleri varmış gibi. Mücadelesi çok güzeldi diyeceksiniz, dayanamadı değil!" diyen demir kadın Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül'de İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, 20 Eylül akşamı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican için memleketi Rize Sahil Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Neslican'ın babası Fahri Tay, yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden baba Hayri Tay ayakta güçlükle dururken, anne Fatma Tay'ı ise Neslican'ın arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Neslican Tay'ın cenazesi Pehlivan mahallesindeki aile kabristanlığında, daha önce kesilen sol bacağının gömüldüğü mezarda toprağa verildi.Cenazeye katılan yakınları, arkadaşları ve sevenleri ise Neslican Tay'ı anlatıp, üzüntüsünü dile getirdi. Neslican Tay'ın kuaförü Yusuf Yalmancı "Ben onu sosyal medyada görünce ulaşmaya çalıştım. Benim de annem kanserden vefat etti. Ona yardım etmem ve destek olmam gerektiğini düşündüm. Onu salonuma davet ettim. Evinden onu aldım. Salonuma getirdim, saçını yaptım. Güzel vakit geçirdik. Hastalığı yeneceğine öylesine inanıyordu ki ondaki o heyecan ekibimizi sardı. Ama o kötü rahatsızlık geçen yıl annemi sonra da Neslican'ı aldı" dedi.Neslican'ın arkadaşı Beyza Mete (21) "Canım kardeşim mücadelen çok güzeldi. Sürekli güler yüzü ile bizlere neşe katıyordu. Senin mücadelen Tüm hastalara moral ve şifa oluyordu. Seni hiç unutmayacağız" dedi. Sibel Memişoğlu (30) ise, "Canım arkadaşımın ölüm haberini aldığımda hiç inanmak istemedim. Hastalığı boyunca çok mücadele verdi. Hepimizden fazla yaşamak isteği vardı. Mekânı cennet olsun" dedi.SABAH