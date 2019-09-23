Küfür cınayetı

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli'nde küfür yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti. Aileleri arasında 10 yıldır husumet bulunan iki ailenin çocukları önceki gün Darıca'da karşılaştı. Ulaş Ö. (25) aracı ile seyir halindeyken, yanından geçen ve husumetli olduğu Kemal Kadir Akyüz (29) iddiaya göre kendisine küfür etti. Ulaş Ö. küfrü duyunca arabasını durdurarak karşılık verdi. Bunun üzerine ikili arasında silahlı kavga çıktı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Akyüz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Akyüz ise polis tarafından yakalandı. Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.