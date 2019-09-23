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’den için ve yağış uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat çok kuvvetli geliyor...

Genel Müdürlüğü olarak yayımladığı 5 günlük raporuna başta olmak üzere yurt geneline ilişkin tahminlerde bulundu. Eylül ayının sonlarına gelmeye başladığımız şu günlerde sıcaklıklarda azalmalar görülmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde İstanbul’da hava sıcaklıkları ani düşüşler yaşadı ve yağışlar etkisini göstermeye başladı. Hafta içi pek çok vatandaş sabah saatlerinde ‘Bugün hava nasıl olacak’ sorusunu aratıyor. Yeni haftaya ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM, Batı bölgelerinde, İstanbul ve birçok ilde sağanak yağışların görüleceğini duyurdu. Tarih vererek uyarıda bulunan MGM; oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. İşte Meteoroloji’nin yayınladığı son dakika hava durumu raporu ve 5 günlük harita…

Giriş Tarihi: 23.9.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 08:42
Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat çok kuvvetli geliyor...

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere yurt geneline ilişkin raporu yayınlandı. Akdeniz ve Ege bölgelerinde hava sıcaklıkları hala oldukça yüksek olurken, ülkenin kuzey kesimlerinde sıcaklıklarda kademeli bir şekilde düşüşler yaşanıyor. Özellikle İstanbul'da son 1 haftadır yağışlı ve kapalı havalar etkisini gösterirken, sıcaklıklarda da fark edilir bir düşüş yaşandı. Yeni haftaya ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM, Batı bölgelerinde, İstanbul ve birçok ilde sağanak yağışların görüleceğini duyurdu. Tarih vererek uyarıda bulunan MGM; oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İşte son dakika haberinin detayları…

METEOROLOJİ UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞLAR GELİYOR

Önümüzdeki beş günlük sıcaklık değerlerini açıklayan MGM, tarih vererek vatandaşların tedbirli olmasını istedi. İşte Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu…

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Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat çok kuvvetli geliyor...
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