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'den İstanbul için son dakika ve uyarısı! Bu hafta gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt genelini ilgilendiren son dakika ve uyarısı yapıldı. Eylül ayının sonlarına doğru gelinirken, sıcaklıklarda kademeli olarak düşüş yaşanıyor. Öyle ki, ülkemiz genelinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışları görüldü. Yeni haftaya ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM, Batı bölgelerinde, İstanbul ve birçok ilde sağanak yağışların görüleceğini duyurdu. Tarih vererek uyarıda bulunan MGM; oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, bu haftaya ilişkin beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 08:40
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bu hafta gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

Sağanak yağışlar geliyor! 'den İstanbul ve birçok ili ilgilendiren son dakika ve uyarısı yapıldı. Ülkemiz genelinde sıcaklık değerlerinin düşüşü ve mevsim normallerine gerilemesi neticesinde yağmurlu havaların da etkisini artması bekleniyor. Yüksek kesimlerde görülen kar yağışlarının ardından yeni haftaya ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok ili ilgilendiren gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Önümüzdeki beş günlük sıcaklık değerlerini açıklayan MGM, tarih vererek vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öyle ki, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Haberimizin detaylarından önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilir; Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bu hafta gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor
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