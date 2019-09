On Numara ne zaman çekiliyor? 23 Eylül On Numara çekilişi saat kaçta yapılıyor?

Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da geçtiğimiz hafta 4 bilen çıkmıştı. Büyük ikramiye Mersin, Tokat, İstanbul ve Karaman illerine dağıtılmıştı. Her hafta şans oyunları tarafından heyecanla oynanan oyun, kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. Peki, On Numara ne zaman saat kaçta çekiliyor? İşte bu soruların yanıtları…

ON NUMARA NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

MPİ tarafından gerçekleştirilen olan On Numara çekilişi bu akşam 21:15'te başlayacak.

16 EYLÜL ON NUMARA KAZANDIRAN NUMARALAR

04 - 06 - 11 - 15 - 26 - 29 - 32 - 35 - 44 - 45 - 47 - 52 -56 - 58 - 61 - 63 - 65 - 71 - 72 - 74 - 76 - 77