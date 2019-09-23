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ABile ortaklaşa finanse edilen Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi, otizmler için umut oldu. Projenin İstanbul'daki toplantısına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, Tohum Otizm Vakfı'nın Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin ve çok sayıda STK katıldı. Türkiye'deki otizmli sayısının 1.3 milyonu ulaştığını kaydeden Aylin Sezgin, "Eğitim çağındaki 450 bin otizmlinin sadece 30 bini, tek tedavi olan eğitim imkânına kavuşuyor. STK'ların kapasiteleri güçlendikçe yepyeni yollar açılacak. Çok sevdiğim bir söz var; 'Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır.' İnanıyorum ki bu projenin yaratacağı sinerjiyle otizmli bireyler artık daha güçlü olacak" dedi. Sezgin, "15 Ekim 2020'ye kadar Türkiye Otizm Meclisi'ne üye olan STK'ların bir ağ olarak birlikte çalışma kültürünü, kamu yetkilileriyle işbirliği ve iletişimini arttırmak için çalışacağız" diye konuştu.